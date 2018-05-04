Ещё
Продажи легковушек в России в 2025 году составят 2,23 миллиона штук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи легковушек в России в 2025 году составят 2,23 миллиона штук 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Продажи легковых машин в России в 2025 году составят 2,23 миллиона единиц, но не достигнут исторического максимума 2012 года, следует из стратегии развития автомобильной промышленности РФ.
Распоряжение об утверждении стратегии развития российского автопрома до 2025 года и сам документ опубликованы в пятницу на сайте правительства РФ.
"Объем рынка легковых автомобилей в РФ в 2012 году составил 2,8 миллиона штук, в 2017 году — 1,51 миллиона штук, прогнозируется, что объем рынка легковых автомобилей в 2020 году составит 1,72 миллиона штук, в 2025 году — 2,23 миллиона штук, что меньше исторически максимального значения 2012 года", — говорится в стратегии.
В приложении к документу значится, что показатель продаж 2,23 миллиона легковушек в 2025 году предполагает базовый сценарий. Оптимистичный сценарий предусматривает объем рынка в 2,53 миллиона единиц.
По данным Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в 2017 году составило 1,34 миллиона единиц.
"По оценке Министерства экономического развития РФ, объем производства в 2020 году составит 1,6 миллиона штук, в 2025 году — 2,21 миллиона штук", — добавляется в документе.
РИА Новости: последние новости
"Яндекс" внедрил голосового помощника в "Навигатор" Прокуратура нашла нарушения после ЧП в Берлине с автобусом из Калининграда Эксперт оценил идею создать отделения скорой помощи в медучреждениях
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Получение водительских прав упростят3
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
Увидит ли свет BMW M7?
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение