«Кортедж» Путина получит бронестекло стоимостью в 200 000 рублей

Лимузин президента В. В. Путина «Кортедж» получит бронестекло, изготовленное по спецзаказу в Гусь-Хрустальном компанией «Магистраль ЛТД».

Предполагаемая стоимость стекла составляет 200 тысяч рублей и заказать его может любой желающий. Стекло производится по технологии с применением поликарбоната и силиката, такой состав позволяет избежать образование осколков.

Автомобиль «Кортедж» будут доступен частным клиентам, и стоимость будет на 15% ниже по сравнению с зарубежным вариантом. Такими темпами скоро каждый житель России сможет передвигаться на авто класса люкс.