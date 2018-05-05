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«Кортедж» Путина получит бронестекло стоимостью в 200 000 рублей
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«Кортедж» Путина получит бронестекло стоимостью в 200 000 рублей 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Лимузин президента В. В. Путина «Кортедж» получит бронестекло, изготовленное по спецзаказу в Гусь-Хрустальном компанией «Магистраль ЛТД».
Предполагаемая стоимость стекла составляет 200 тысяч рублей и заказать его может любой желающий. Стекло производится по технологии с применением поликарбоната и силиката, такой состав позволяет избежать образование осколков.
Автомобиль «Кортедж» будут доступен частным клиентам, и стоимость будет на 15% ниже по сравнению с зарубежным вариантом. Такими темпами скоро каждый житель России сможет передвигаться на авто класса люкс.
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