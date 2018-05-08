Какие улицы перекроют, где выступят звёзды и во сколько салют: всё о 9 Мая в Екатеринбурге

Екатеринбург готовится к празднованию Дня Победы. Этот праздник мы предлагаем вам провести на E1.RU! 9 мая с 09:00 мы будем в режиме онлайн рассказывать обо всём, что происходит в городе.

В 10:00 мы запустим прямой эфир с площади 1905 года и покажем парад Победы. Если вы до сих пор не выучили названия боевых машин, загляните в нашу шпаргалку. А те, кто не сомневается в своих знаниях, могут проверить свои знания в нашем тесте.

В 12:00 мы покажем главный парад страны — с Красной площади в Москве. А в 13:30 вы сможете в прямом эфире посмотреть парад военной техники в Верхней Пышме.

Если не захотите толкаться в толпе, то вечером можете зайти на E1.RU и в прямом эфире посмотреть праздничный салют. Он начнётся в 22:30 и будет длиться около 20 минут. Залпы вновь будут синхронизированы с музыкой — из динамиков будут играть песни военных лет. Также мы обязательно опубликуем фоторепортаж со светового шоу.

Что посмотреть?

Для тех, кто соберётся на праздник, мы уже публиковали подробную афишу 9 Мая. Праздник традиционно начнётся в 10:00 с парада военных. Если хотите занять хорошие места, то на площадь 1905 года лучше приходить заранее. Кстати, не забудьте зонтик, ведь синоптики пообещали небольшой дождь в День Победы.

В 11:00 по проспекту Ленина пройдёт Бессмертный полк. Колонна будет формироваться на улице Толмачёва. Затем на улице Пушкина откроется выставка военной техники. В 11:00 на площади 1905 года пройдёт акция «Вспомним всех поимённо». В это же время в Историческом сквере пройдёт иммерсивный спектакль «Театр Великой войны». Также на улице Пушкина можно будет услышать песни военных лет от местных коллективов, а на площади Советской Армии — сдать нормы ГТО и получить удостоверение. Полную программу вы можете посмотреть ниже.

Главная концертная площадка будет в Историческом сквере. Там пройдёт гала-концерт «Слава великая, подвиг народный». В нём будут задействованы Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, оркестр ЦВО, будут исторические реконструкции. Здесь же, на Плотинке, в 21:00 выступит группа «Цветы».

Вторая большая площадка разместится у Драмтеатра. Там выступят Елена Ваенга и группа «Любэ». Ваенга ориентировочно начнёт выступать в 20:30, а «Любэ» — в 21:50.

После концерта над городом прогремит салют. Для тех, кто пойдёт смотреть пиротехническое шоу, ранее мы рассказывали, откуда лучше всего смотреть фейерверк.

Какие улицы перекроют?

С 22:00 8 мая до 2:00 10 мая для транспорта закроют улицу Пушкина от Малышева до проспекта Ленина. 9 мая с 6:00 до окончания праздника перекроют проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта, 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева, Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, Толмачёва от Ленина до Николая Никонова , Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина.

Сразу в нескольких частях города пройдут легкоатлетические эстафеты, посвящённые Дню Победы. Из-за них с 9:45 до 14:00 не проехать будет по улице Мира от Первомайской до Малышева, по проспекту Ленина от Восточной до Мира, по улице Гагарина от Академической до Малышева.

С 10:00 до 12:00 закроют проезд по улице Грибоедова от переулка Углового до Торговой, а с 10:00 до 11:30 — по улице Бисертской от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху.

С 11:00 до 14:00 перекроют проезд по улице Ильича от площади 1-й Пятилетки до Победы, по улице Победы от Ильича до 40-летия Октября, по улице 40-летия Октября от Победы до проспекта Орджоникидзе, по проспекту Орджоникидзе от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

Кроме того, с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий не пустят транспорт по улице 8 Марта от Куйбышева до Малышева, по улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, по улице Малышева от Розы Люксембург до Московской, по улице Радищева от Московской до 8 Марта.

На чём уехать после праздника?

В День Победы общественный транспорт будет ходить на час дольше обычного, до 1:00 10 мая. После фейерверка автобусы, троллейбусы и трамваи будут уже ждать горожан на остановках в центре города. Места, где будет накапливаться общественный транспорт, обозначены на карте.

Онлайн-трансляция Дня Победы на E1.RU будет идти с утра и до позднего вечера. Если вы сделаете интересную фотографию с праздника или снимете необычное видео, присылайте нам на почту: news@corp. e1.ru. Связаться с дежурным корреспондентом и сообщить о ЧП всегда можно по телефону: +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.