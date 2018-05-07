Общественный транспорт Екатеринбурга изменит курс в День Победы

9 мая в столице Урала изменится схема движения общественного транспорта.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Муниципальном объединении автобусных предприятий" (МОАП), из-за проведения легкоатлетической эстафеты в Кировском районе будет закрыто движение по Мира, Ленина и Гагарина. С 9.45 до 14.00 автобусы девяти маршрутов проследуют по новым схемам.

Автобусный маршрут

Схема следования

№5 и №10 по Восточной и Блюхера в прямом и обратном направлении

№5 и №10 Автобусы будут двигаться по Восточной и Блюхера (в прямом и обратном направлении)

будет двигаться до остановки «Уралобувь» по улицам: Малышева, Мира;

до остановки «Уралобувь» будет следовать по Малышева и Мира

к остановке «Горбольница №7» — по Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Восточной и Блюхера;

к остановке «Радиоколледж» — по улицам Уральская, Блюхера, Восточная, проспект Ленина, Карла Либкнехта, Малышева и Репина

от остановки «Поселок Исток» проследует по Восточной, Малышева, Бажова и Ленина

№50 и №54 к УрФУ проследуют по 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина, Восточной, Малышева, Мира, Библиотечной и далее — до остановки «Уралобувь»;

от остановки «Уралобувь» — по Мира, Малышева, Восточной, Ленина, Карла Либкнехта, Малышева и 8 Марта.

по Уральской, Блюхера, Восточной, Малышева и Мира

к остановке «Пехотинцев» — по Малышева, Восточной, Ленина, Карла Либкнехта, Малышева и Репина

Кроме того, на время проведения эстафеты на Елизавете будет закрыта улица Бисертская (от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху). Из-за этого с 10.00 до 11.30 изменится схема движения маршрута №57 — автобусы проследуют только до остановки «Южная подстанция».

Поменяется также и путь следования трамваев и троллейбусов.

Так, в центре в среду с 00.06 в обоих направлениях будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина — от Луначарского до Московской. Изменится путь следования вагонов следующих маршрутов:

Маршрут

Схема следования

от станции «ЦПКиО» до станции «Машиностроителей»: по Куйбышева, Радищева, Московской

станция «40 лет ВЛКСМ» — улица Гагарина — проспект Ленина — разворотное кольцо гостиницы «Исеть»

станция «ВИЗ» — улица Халтурина — улица Техническая — станция «7 Ключей»

от станции «40 лет ВЛКСМ» до станции «Вторчермет» — по улице Куйбышева

станция «Волгоградская» — улица Викулова — Верх-Исетский бульвар — улица Московская — улица Радищева — улица Белореченская

станция «40 лет ВЛКСМ» — улица Гагарина — улица Уральская — улица Луначарского — разворотное кольцо гостиницы «Исеть»

станция «ВИЗ» — улица Халтурина — станция «Машиностроителей»

станция «Волгоградская» — улица Белореченская — улица Радищева — улица Московская –Верх-Исетский бульвар — станция «ВИЗ» — улица Викулова

станция «Дворец Спорта» — улица Радищева — улица Куйбышева — улица Луначарского –станция ЦПКиО

С 9.45 до 14.00 из-за эстафеты на Ленина по-новому поедут троллейбусы маршрутов №6 (Химмаш — Посадская) и №7 (Посадская — Ботаническая).

В Орджоникидзевском районе с 11.00 до 14.00 из-за бегунов будет закрыто движение троллейбусов по Ильича (от площади 1-й Пятилетки до улицы Победы), по улице Победы (от Ильича до 40-летия Октября), по 40-летия Октября (от улицы Победы до проспекта Орджоникидзе), по проспекту Орджоникидзе (от улицы 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки). На этот период троллейбус 8-го маршрута будет отменен, а 10-й проследует по 13-му маршруту.

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты на Химмаше с 10.00 до 12.00 будет перекрыто движение электротранспорта по Грибоедова — от улицы Торговой до переулка Углового (в оба направления).

Троллейбус 1-го маршрута будет следовать от железнодорожного вокзала до Уктуса, 6-го — от Уктуса до Посадской, 7-го — от Посадской до Ботанической.