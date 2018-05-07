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Труп новорожденного ребенка нашли в парке Новочебоксарска
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Труп новорожденного ребенка нашли в парке Новочебоксарска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: pg21.ru
Вечером 5 мая на территории парка культуры и отдыха «Ельниковская роща» в городе Новочебоксарске нашли труп младенца. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», сообщили управлении СК по Чувашской республике.
Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление лица, причастного к преступлению. Также сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Назначена и проводится медицинская экспертиза. Следователи решают вопрос о проведении ряда других.
Представители СК попросили людей, которые могут что-либо знать о происшествии, сообщить им по телефону всю имеющуюся информацию.
В конце апреля в волгоградском мусоропроводе нашли тело новорожденного ребенка. Следователи начали поиск родителей, которые выбросили малыша.
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