Скончались еще два подопечных интерната в Биробиджане, где была вспышка пневмонии и ОРВИ

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Еще два подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната в Еврейской автономной области, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, скончались, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета

Массовое заболевание ОРВИ и гриппом в интернате началось в марте, в больницы было доставлено по меньшей мере 150 человек. Сообщалось о восьми случаях гибели подопечных интерната, семь человек скончались от пневмонии.

"Всего скончалось десять подопечных интерната. Заключения экспертов есть пока не по всем случаям", — сказал представитель ведомства, отказавшись комментировать причины гибели людей.

Он напомнил, что сейчас по факту гибели подопечных интерната продолжается расследование уголовных дел о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила в понедельник прокуратура Еврейской автономной области, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела о халатности, теперь в отношении должностных лиц областной больницы. В ходе проверки было установлено, что поступивший в медицинское учреждение с диагнозом «внебольничная гипостатическая пневмония» еще в январе подопечный интерната скончался там спустя пять дней. Сообщается, что пациенту не оказали показанную в таких случаях экстренную специализированную помощь, а при ухудшении работы сердца не направили в реанимацию.

Отмечается, что проверка самого интерната, где уже выявили ряд нарушений, включая неправильное хранение лекарств и отсутствие необходимых медицинских изделий, продолжается.