Какие улицы перекроют в День Победы в Барнауле? 

Изменятся маршруты общественного транспорта.
9 мая из-за празднования Дня Победы в Барнауле перекроют несколько улиц. Изменятся маршруты общественного транспорта.
Четную сторону пр. Строителей (от пр. Ленина до пр. Красноармейского) перекроют с 08:00 до 09:30 часов.
Общественный транспорт от остановки «Новый рынок» до железнодорожного вокзала и площади Спартака будет ходить по улицам Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, Красноармейский, далее по своим маршрутам. В обратном направлении — по своим маршрутам.
Пр. Социалистический (от ул. Молодежной до ул. Димитрова) будет закрыт для транспорта с 08:00 до 22:30 часов.
Пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова) перекроют с 08:00 д 12:30 часов.
Движение автобусов будет организовано от площади Октября до речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Партизанской, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам.
Пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Гоголя) перекроют с 13:00 до 16:00 часов.
Автобусы от пл. Октября до речного вокзала в прямом и обратном направлениях пустят по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Гоголя, пр. Ленина, далее по своим маршрутам.
Четную сторону пр. Ленина от ул. Чеглецова до ул. П. Сухова перекроют с 19:00 до 22:30 часов. Автобусы пойдут по ул. Северо-Западной, пр. Калинина, пр. Космонавтов. Троллейбусы №1 будут ходить до остановки «Шинный завод».
Ул. Г. Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского) перекроют с 14:00 до 23:00 часов.
Автобус №24 будет идти по улицам Кавалерийской, Юрина, Попова, Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина, далее по своему маршруту. Маршрутный автобус №6 будет двигаться по улицам Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, далее по своим маршрутам. Автобус №29 — по улицам Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, далее по своему маршруту.