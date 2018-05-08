Какие улицы перекроют в День Победы в Барнауле?

Изменятся маршруты общественного транспорта.

9 мая из-за празднования Дня Победы в Барнауле перекроют несколько улиц. Изменятся маршруты общественного транспорта.

Четную сторону пр. Строителей (от пр. Ленина до пр. Красноармейского) перекроют с 08:00 до 09:30 часов.

Общественный транспорт от остановки «Новый рынок» до железнодорожного вокзала и площади Спартака будет ходить по улицам Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, Красноармейский, далее по своим маршрутам. В обратном направлении — по своим маршрутам.

Пр. Социалистический (от ул. Молодежной до ул. Димитрова) будет закрыт для транспорта с 08:00 до 22:30 часов.

Пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова) перекроют с 08:00 д 12:30 часов.

Движение автобусов будет организовано от площади Октября до речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Партизанской, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам.

Пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Гоголя) перекроют с 13:00 до 16:00 часов.

Автобусы от пл. Октября до речного вокзала в прямом и обратном направлениях пустят по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Гоголя, пр. Ленина, далее по своим маршрутам.

Четную сторону пр. Ленина от ул. Чеглецова до ул. П. Сухова перекроют с 19:00 до 22:30 часов. Автобусы пойдут по ул. Северо-Западной, пр. Калинина, пр. Космонавтов. Троллейбусы №1 будут ходить до остановки «Шинный завод».

Ул. Г. Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского) перекроют с 14:00 до 23:00 часов.