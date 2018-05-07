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Число умерших пациентов психоневрологического интерната в Биробиджане достигло 10
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Число умерших пациентов психоневрологического интерната в Биробиджане достигло 10 

360tv.ru 1 час назад
Прокуратура Еврейской автономной области направила в Следственный комитет материалы проверки по факту смерти от пневмонии в областной больнице пациентов психоневрологического интерната. Ранее по факту смерти восьмерых пациентов было возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру области. В СК заявили, что число умерших достигло 10.
С 15 по 30 марта 2018 года восемь пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната умерли от пневмонии. Они поступили на лечение в ОГБУЗ «Областная больница». По факту ЧП было организовано проведение комплексной проверки деятельности областной больницы. Теперь, как сообщили в региональном управлении СК, число умерших от пневмонии пациентов психоневрологического интерната достигло десятка.
Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела по статьям «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «халатность», расследование которых взято прокурором области на личный контроль.
«В настоящее время в рамках проверки ОГБУЗ «Областная больница» выявлен факт невыполнения стандарта специализированной медицинской помощи в отношении пациента, являвшегося подопечным ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат», — говорится в сообщении прокуратуры.
Удмуртские следователи возбудили уголовное дело о халатности врачей по факту убийства отца семерых детей бывшим пациентом психиатрической больницы. Инцидент произошел после того, как из психиатрической больницы по ошибке выписали пациента, который спустя две недели после выписки, ночью 20 марта, множественными ударами ножа убил 39-летнего гражданского мужа своей сестры, отца семерых детей.
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