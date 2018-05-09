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На Гавайях объявили новую эвакуацию после извержения вулкана
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На Гавайях объявили новую эвакуацию после извержения вулкана 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Motor.ru
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Власти распорядились о срочной эвакуации жителей из населенного пункта Ланипуна в связи с извержением вулкана Килауэа в восточной части американского острова Гавайи (штат Гавайи). Об этом сообщило во вторник агентство по чрезвычайным ситуациям штата.
"Мы подтверждаем образование в районе Ланипуны двух новых вулканических трещин, из которых вырываются ядовитые испарения. Все жители Ланипуны должны покинуть свои дома безотлагательно", — предупредило агентство на своей странице в Twitter. По данным ведомства, общее число таких трещин возросло до 14.
Власти острова объявили о закрытии движения транспорта по некоторым автодорогам, на участках которых замечены потоки лавы. Предпринимаются также меры по спасению домашних животных, владельцы которых были вынуждены оставить питомцев дома во время эвакуации. Оборудуются центры временного размещения людей, где также есть все необходимое для содержания животных, сообщил мэр округа Гавайи Гэрри Ким.
Лава покрывает совокупную площадь 0,347 кв. км, уничтожив 35 домов и построек. Ранее в зоне бедствия были эвакуированы более 1,7 тыс. человек. Вулкан Килауэа является популярной достопримечательностью среди туристов, посещающих Гавайские острова. В связи с этим власти штата распространили предупреждение, в котором убедительно просят не приближаться к районам, затронутым стихийным бедствием.
Извержение Килауэа 3 мая сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 5 км.
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