Светофоры на Эгершельде теперь работают в режиме «зелёной волны»

Светофоры на Эгершельде Владивостока теперь работают в режиме «зелёной волны» для потоков транспорта и только по требованию пешехода переключаются на запрещающий сигнал. Такое поручение дал глава Владивостока Виталий Веркеенко

На полуострове Шкота в рамках реализации комплексной программы минимизации заторов на дорогах города модернизировали работу светофоров. В микрорайоне Эгершельд на улице Верхнепортовой, 32 установлен и запущен новый светофорный объект, а также модернизированы два существующих светофора на Верхнепортовой, 29 и Бестужева, 5. Два из трёх светофоров переведены на кнопочный режим работы, на третьем объекте по ул. Бестужева, 5 завершаются работы по монтажу оборудования. Этот светофор переведут в режим работы «по требованию» в ближайшие дни. Кроме того, на всех трёх пешеходных переходах обновят разметку типа «зебра».

Приобретение светофорного оборудования и необходимых материалов профинансировано Владивостокским морским торговым портом, а монтаж новых стоек и оборудования проведен муниципальным предприятием «Содержание городских территорий». Сейчас бригада настраивает таймеры исходя из объемов автомобильного и пешеходного движения, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Специалисты отмечают, что положительные результаты внедрения режима «зелёной волны» уже есть. Пропускная способность улиц Верхнепортовой и Бестужева увеличилась.

Напомним, что наладить работу светофоров на этом участке договорились глава Владивостока Виталий Веркеенко и генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов по итогам рабочей встречи в порту в начале апреля.

«Мы реализуем комплексную программу по минимизации транспортных заторов на дорогах Владивостока. Важно развязать движение в центре города и особенно на полуострове Шкота. Портовые мощности ВМТП серьезно загружены, нужно убрать барьеры, мешающие развитию предприятия, предусмотреть стратегические и тактические действия. Первые шаги — это модернизация светофоров, пешеходных переходов, качество разметки, организация парковок», — ответил Виталий Веркеенко.