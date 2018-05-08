Ещё
Ярославцы встали в пробку на Московском из-за транспортировки спецтехники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярославцы встали в пробку на Московском из-за транспортировки спецтехники 

АиФ 37 минут назад
Фото: yarreg.ru
Ярославцы попали в серьезные пробки на Московском проспекте из-за транспортировки спецтехники на предстоящий Парад Победы.
Затор образовался утром во вторник, 8 мая. Пробка началась в районе 9 утра — от остановки Крестобогородская до самого центра города. Скорость движение не превышала 5 километров в час. Причиной тому стала транспортировка танка Т-34. Ярославцы выложили фотографии с ним в социальные сети. Техника будет участововать в Параде Победы на Советской площади 9 мая.
Сейчас ситуация на дорогах города стабилизировалась. Сервис Яндекс оценивает состояние в 6 баллов.
АиФ: последние новости
В Ярославской области пенсионер сам заделывает дыры на дорогах На Большой Федоровской в Ярославле столкнулись КамАЗ и легковушка 9 мая власти перекроют центр Ярославля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение