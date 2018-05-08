Ярославцы встали в пробку на Московском из-за транспортировки спецтехники

Ярославцы попали в серьезные пробки на Московском проспекте из-за транспортировки спецтехники на предстоящий Парад Победы.

Затор образовался утром во вторник, 8 мая. Пробка началась в районе 9 утра — от остановки Крестобогородская до самого центра города. Скорость движение не превышала 5 километров в час. Причиной тому стала транспортировка танка Т-34. Ярославцы выложили фотографии с ним в социальные сети. Техника будет участововать в Параде Победы на Советской площади 9 мая.