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Вадим Власов проинспектировал ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде
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Вадим Власов проинспектировал ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 15 мая 2018
Фото: Нижегородская правда
Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог проверило ямочный ремонт дорог, включенных в проект «Безопасные и качественные дороги»
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в течение нескольких дней инспектировал ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде, включенных в проект «Безопасные и качественные дороги».
По итогам объездов были выявлены системные нарушения. Министр потребовал от подрядчиков строгого соблюдения нормативов выполнения ремонтных работ. «Зачастую подрядчики после фрезеровки старого асфальта оставляют образовавшиеся ямы открытыми в течение нескольких дней. Хотя по регламенту эти „вырубки“ должны быть открытыми не более 24 часов. Подрядчики должны рассчитывать свои силы и вскрывать ровно тот участок, который они смогут заасфальтировать до окончания суток. Открытые ямы не только доставляют большие неудобства водителям, но и могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий и причинить ущерб автомобилям», — подытожил Вадим Власов.
Оценить качество исполнения проекта, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород» https://vk.com/bkdnnovgorod.
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