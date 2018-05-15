Вадим Власов проинспектировал ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог проверило ямочный ремонт дорог, включенных в проект «Безопасные и качественные дороги»

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в течение нескольких дней инспектировал ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде, включенных в проект «Безопасные и качественные дороги».

По итогам объездов были выявлены системные нарушения. Министр потребовал от подрядчиков строгого соблюдения нормативов выполнения ремонтных работ. «Зачастую подрядчики после фрезеровки старого асфальта оставляют образовавшиеся ямы открытыми в течение нескольких дней. Хотя по регламенту эти „вырубки“ должны быть открытыми не более 24 часов. Подрядчики должны рассчитывать свои силы и вскрывать ровно тот участок, который они смогут заасфальтировать до окончания суток. Открытые ямы не только доставляют большие неудобства водителям, но и могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий и причинить ущерб автомобилям», — подытожил Вадим Власов.

Оценить качество исполнения проекта, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород» https://vk.com/bkdnnovgorod.