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В Якутии маленький ребенок утонул в стиральной машине
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В Якутии маленький ребенок утонул в стиральной машине 

Свободная пресса 15 мая 2018
Фото: Главный региональный
Трагедия произошла в якутском селе Сунтар. Ближе к вечеру мать ребенка занялась стиркой. И на какое-то время покинула помещение, чтобы развесить белье. Когда она вернулась, обнаружила дочь мертвой в заполненном водой баке стиральной машины.
Как сообщает МК, полуторагодовалая девочка погибла, упав в стиральную машину вертикальной загрузки «Фея». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «СП» писала, что lевочка погибла от удара током в Доме культуры в Сочи. Трагедия произошла 2 мая. По данным следствия, девочка, играя, забралась в пространство, образованное между полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу отопления, ребенок получил смертельный удар током.
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