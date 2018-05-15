В Якутии маленький ребенок утонул в стиральной машине

Трагедия произошла в якутском селе Сунтар. Ближе к вечеру мать ребенка занялась стиркой. И на какое-то время покинула помещение, чтобы развесить белье. Когда она вернулась, обнаружила дочь мертвой в заполненном водой баке стиральной машины.

Как сообщает МК, полуторагодовалая девочка погибла, упав в стиральную машину вертикальной загрузки «Фея». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «СП» писала, что lевочка погибла от удара током в Доме культуры в Сочи. Трагедия произошла 2 мая. По данным следствия, девочка, играя, забралась в пространство, образованное между полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу отопления, ребенок получил смертельный удар током.

Новости регионов: Поход в магазин закончился смертью для мужчины с ребенком в Татарстане