Чиновники и полицейские ищут бродящих по Петрозаводску кабанов

По данным ведомства, ранее в социальных сетях и карельских СМИ появилась информация, что по городу бродят три кабана. Животные попали в объективы камер наружного видеонаблюдения.

"Сотрудники министерства совместно с представителями полиции осмотрели территории жилых микрорайонов Сайнаволок, Ключевая, Зарека, в том числе прибрежную полосу вдоль Онежского озера для отлова кабанов и перемещения в лес", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 13 и 14 мая с учетом большого периметра осматриваемых участков и устоявшейся жаркой погодой, сотрудникам не удалось найти животных, а только определить их предполагаемое место нахождения. «Мероприятия по отлову животных продолжаются», — отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в отделе государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов минприроды Карелии, диких животных регулярно замечают в Петрозаводске — в городе в разные годы видели рысь, лося, медведя.