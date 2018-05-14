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Чиновники и полицейские ищут бродящих по Петрозаводску кабанов
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Чиновники и полицейские ищут бродящих по Петрозаводску кабанов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Карелии вместе с полицейскими ищут в Петрозаводске кабанов, которых заметили местные жители, сообщает в понедельник пресс-служба минприроды республики.
По данным ведомства, ранее в социальных сетях и карельских СМИ появилась информация, что по городу бродят три кабана. Животные попали в объективы камер наружного видеонаблюдения.
"Сотрудники министерства совместно с представителями полиции осмотрели территории жилых микрорайонов Сайнаволок, Ключевая, Зарека, в том числе прибрежную полосу вдоль Онежского озера для отлова кабанов и перемещения в лес", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 13 и 14 мая с учетом большого периметра осматриваемых участков и устоявшейся жаркой погодой, сотрудникам не удалось найти животных, а только определить их предполагаемое место нахождения. «Мероприятия по отлову животных продолжаются», — отметили в ведомстве.
Как уточнили ТАСС в отделе государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов минприроды Карелии, диких животных регулярно замечают в Петрозаводске — в городе в разные годы видели рысь, лося, медведя.
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