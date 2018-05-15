Япония вложит $14 млн в батареи для электрокаров

Министерство экономики , торговли и промышленности Японии объединится с частными технологическими компаниями для разработки твердотельных батарей. К 2030 году государственно-частный консорциум обещает выпустить аккумуляторы, которые в два раза увеличат запас хода электромобилей.

Высокоэффективные аккумуляторы нового поколения для электромобилей будущего разработает консорциум Consortium for Lithium Ion Battery Technology and Evaluation Center (LIBTEC). В организацию, созданную в Японии при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности, вошли технологические гиганты и автопроизводители — Panasonic, Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor, GS Yuasa, а также Toray Industries и Asahi Kasei.

Используя государственное финансирование в размере 1,6 млрд йен ($14 млн), участники консорциума намерены к 2030 году разработать безопасные твердотельные аккумуляторы повышенной емкости, которые увеличат пробег электрокаров на одной зарядке с нынешних 400 км до 800 км. Промежуточная цель — создание аккумуляторов, обеспечивающих пробег 550 км, — должна быть реализована к 2025 году.

В отличие от стандартных литий-ионных аккумуляторов, их твердотельные аналоги используют не жидкий, а твердый электролит. Это делает их более удобными в производстве и безопаснее в использовании, поскольку они не протекают. Кроме того, сокращается число компонентов, снижается себестоимость, повышается эффективность.

На сегодняшний день одним из наиболее продвинутых разработчиков твердотельных аккумуляторов считается Toyota, однако компания все еще находится на стадии коммерциализации своей технологии. Новая программа призвана объединить опыт и возможности участников консорциума и ускорить вывод таких продуктов на рынок.

Есть у LIBTEC и еще одна амбициозная цель — обеспечить японским производителям лидерство в разработке автомобильных аккумуляторов. В 2013 году на их долю приходилось около 70% мирового рынка, однако в последнее время о себе все громче заявляют китайские и южнокорейские компании.

Будущее твердотельных аккумуляторов выглядит довольно перспективным ввиду активного распространения электрических транспортных средств и ужесточения природоохранного законодательства. Китай намерен вывести на свои дороги 80 млн электромобилей (для сравнения, в 2016 году их было всего 650 тысяч), планы Германии — 6 млн электромобилей (с 70 000 шт в 2016 году). Япония надеется, к 2030 году довести долю автомобилей нового поколения до 20 — 30% от всего объема продаж новых машин.

Для Panasonic это не первый проект в области автомобильных аккумуляторов. Корпорация считает автомобильное направление (информационно-развлекательные системы и энергетические продукты, в т.ч., перезаряжаемые батареи) одной из основ своего глобального бизнеса. В 2018 финансовом году, результаты которого были объявлены 10 мая, консолидированный объем продаж решений и продуктов Panasonicдля автомобильной промышленности увеличился на 16%, составив 2 803,5 млрд йен.