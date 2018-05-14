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Московский таксист попытался изнасиловать «Мисс грудь Белоруссии»
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Московский таксист попытался изнасиловать «Мисс грудь Белоруссии» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Московский таксист попытался изнасиловать белорусскую певицу Ольгу Жукову. Об этом она рассказала «Пятому каналу» в понедельник, 14 мая.
Инцидент произошел после выступления артистки в московском клубе Dorffman, где отмечала день рождения подруга Жуковой. «Мой друг, певец Пьер Нарцисс, снял мне такси. Остановил первое попавшееся такси, оплатил дорогу, посадил меня и сказал довезти в целости и сохранности», — отметила пострадавшая.
По словам Жуковой, во время поездки таксист попытался заняться с ней сексом. «Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа; я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он, получается, меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном», — рассказала певица.
«Он пытался меня изнасиловать, в ответ я тоже ему дала немножко. Я тоже ему навешала! Я тут не лохушка какая-то, да? Я тоже дала ему отпор. В итоге мне прилетело по лицу и по всему на свете», — поведала Жукова. Она добавила, что после случившегося обратилась в полицию.
Как указано в Instagram Жуковой, она — обладательница титула «Мисс грудь Белоруссии».
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