Ещё
Усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в Москве 

РИАМО 15 мая 2018
Фото: РИАМО
В центре Москвы установили усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает во вторник Газета.ru.
«В Москве заработали 100 новых камер ГИБДД, которые оказались значительно коварнее хорошо знакомой автомобилистам «Стрелки». Эти комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в центре города. Они способны круглосуточно обозревать пространство вокруг себя и фиксировать нарушение правил стоянки и остановки, а также оплату транспортных средств», — говорится в сообщении.
Камеры в основном установлены в пределах Бульварного и работают на нарушение правил остановки и стоянки. Если водители остановились в запрещенном месте более чем на 10 секунд, то эта камера все сфотографирует и пришлет нарушителю «письмо счастья» на 3 тысячи рублей.
Так, только на улице Петровка вплотную друг к другу установлены 11 комплексов. Столько же «фонарей» установили и на Новом Арбате.
Между тем, как ранее заявлял глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко, в этом году столицу ждет бурный рост количества дорожных камер всех типов. К началу 2019 года их общее число вырастет примерно с 1,8 тысячи устройств до 2,5 тысяч. В частности, в городе установят 600 стационарных комплексов, также появятся 140 передвижных.
РИАМО: последние новости
Власти Москвы ответили на претензию ОНФ по установке камер видеофиксации на дорогах В Орехово‑Зуеве отремонтируют участок трассы М‑7 «Волга» Верховный суд проверит законность бесплатной альтернативы трассе М‑4 «Дон»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение