Усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в Москве 

В центре Москвы установили усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает во вторник Газета.ru.
«В Москве заработали 100 новых камер ГИБДД, которые оказались значительно коварнее хорошо знакомой автомобилистам «Стрелки». Эти комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в центре города. Они способны круглосуточно обозревать пространство вокруг себя и фиксировать нарушение правил стоянки и остановки, а также оплату транспортных средств», — говорится в сообщении.
Камеры в основном установлены в пределах Бульварного и работают на нарушение правил остановки и стоянки. Если водители остановились в запрещенном месте более чем на 10 секунд, то эта камера все сфотографирует и пришлет нарушителю «письмо счастья» на 3 тысячи рублей.
Так, только на улице Петровка вплотную друг к другу установлены 11 комплексов. Столько же «фонарей» установили и на Новом Арбате.
Между тем, как ранее заявлял глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко, в этом году столицу ждет бурный рост количества дорожных камер всех типов. К началу 2019 года их общее число вырастет примерно с 1,8 тысячи устройств до 2,5 тысяч. В частности, в городе установят 600 стационарных комплексов, также появятся 140 передвижных.