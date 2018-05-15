Усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в Москве

В центре Москвы установили усовершенствованные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает во вторник Газета.ru

«В Москве заработали 100 новых камер ГИБДД , которые оказались значительно коварнее хорошо знакомой автомобилистам «Стрелки». Эти комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в центре города. Они способны круглосуточно обозревать пространство вокруг себя и фиксировать нарушение правил стоянки и остановки, а также оплату транспортных средств», — говорится в сообщении.

Камеры в основном установлены в пределах Бульварного и работают на нарушение правил остановки и стоянки. Если водители остановились в запрещенном месте более чем на 10 секунд, то эта камера все сфотографирует и пришлет нарушителю «письмо счастья» на 3 тысячи рублей.

Так, только на улице Петровка вплотную друг к другу установлены 11 комплексов. Столько же «фонарей» установили и на Новом Арбате.