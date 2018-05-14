Держись автомобилист: Севастополь купил еще 10 эвакуаторов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. ГБУ «Севастопольский автодор» на прошло деле получил 10 новых эвакуаторов, доведя общее количество такой техники до 16 единиц. Об этом журналистам сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.

Автодор получил еще 10 новых эвакуаторов с большими возможностями по способу эвакуации и весовым параметрам", — отметил чиновник.

Кроме того, по его словам, в городе расширена зона платной парковки и закуплено специальное оборудование для фиксации нарушений в сфере правил остановки и стоянки транспортных средств. «Не рекомендую оставлять свои машины в тех местах, где это запрещено», — подчеркнул Титов.