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Держись автомобилист: Севастополь купил еще 10 эвакуаторов
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Держись автомобилист: Севастополь купил еще 10 эвакуаторов 

РИА Новости Крым 43 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. ГБУ «Севастопольский автодор» на прошло деле получил 10 новых эвакуаторов, доведя общее количество такой техники до 16 единиц. Об этом журналистам сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.
"Автодор получил еще 10 новых эвакуаторов с большими возможностями по способу эвакуации и весовым параметрам", — отметил чиновник.
Кроме того, по его словам, в городе расширена зона платной парковки и закуплено специальное оборудование для фиксации нарушений в сфере правил остановки и стоянки транспортных средств. «Не рекомендую оставлять свои машины в тех местах, где это запрещено», — подчеркнул Титов.
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