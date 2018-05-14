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На набережной Мойки демонтировали незаконный причал
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На набережной Мойки демонтировали незаконный причал 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Специалисты «Мостотреста» демонтировали незаконный причал на набережной Мойки в Петербурге, передают «Невские новости». Нелегальное место для швартовки судов было обнаружено ими между 1-м и 2-м Садовыми мостами.
По предварительным данным, в землю были вбиты колья, трубы и зацепы — все атрибуты причала. Эти предметы были незамедлительно демонтированы сотрудниками «Мостотреста». На дне Мойки нашли части креплений маломерных судов.
Эксперты отмечают, что участок Мойки, о котором идет речь, не отвечает нормам техники безопасности, однако является излюбленным местом для швартовки судов, которые используют для проведения экскурсий по городу.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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