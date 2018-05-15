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Названия остановок в общественном транспорте Калининграда начали объявлять по-английски
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Названия остановок в общественном транспорте Калининграда начали объявлять по-английски 

ТАСС 15 мая 2018
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Остановки на маршрутах общественного транспорта в Калининграде в преддверии чемпионата мира по футболу начали объявлять на двух языках — к русскому языку добавился английский, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.
"Это новшество — дублирование остановок общественного транспорта на английском языке — внедрено в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, городом-организатором которого выступает и Калининград", — уточнили в пресс-службе.
К работе по дублированию названий остановок привлекли преподавателей Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Автоперевозчики получили стилистически и грамматически выверенные готовые аудиофайлы для трансляции в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. В ближайшие дни, при необходимости, специалисты проведут регулировку уровня звука, чтобы и русские, и английские версии звучали с одинаковой громкостью, уточнили в пресс-службе.
А на фасадах многоквартирных жилых домов и административных зданий 23 городских улиц, по которым пролегают протокольные маршруты чемпионата мира по футболу, завершена установка дополнительных дублирующих адресных указателей на английском языке.
"Надеемся, что эти нововведения помогут нашим гостям — футбольным болельщикам — лучше ориентироваться во время пребывания в Калининграде, да и туристическую привлекательность города повысят", — отметили в администрации.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, в период проведения матчей в регион приедут до 130 тыс. туристов.
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