Названия остановок в общественном транспорте Калининграда начали объявлять по-английски

КАЛИНИНГРАД, 15 мая. / ТАСС /. Остановки на маршрутах общественного транспорта в Калининграде в преддверии чемпионата мира по футболу начали объявлять на двух языках — к русскому языку добавился английский, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Это новшество — дублирование остановок общественного транспорта на английском языке — внедрено в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, городом-организатором которого выступает и Калининград", — уточнили в пресс-службе.

К работе по дублированию названий остановок привлекли преподавателей Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Автоперевозчики получили стилистически и грамматически выверенные готовые аудиофайлы для трансляции в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. В ближайшие дни, при необходимости, специалисты проведут регулировку уровня звука, чтобы и русские, и английские версии звучали с одинаковой громкостью, уточнили в пресс-службе.

А на фасадах многоквартирных жилых домов и административных зданий 23 городских улиц, по которым пролегают протокольные маршруты чемпионата мира по футболу, завершена установка дополнительных дублирующих адресных указателей на английском языке.

"Надеемся, что эти нововведения помогут нашим гостям — футбольным болельщикам — лучше ориентироваться во время пребывания в Калининграде, да и туристическую привлекательность города повысят", — отметили в администрации.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, в период проведения матчей в регион приедут до 130 тыс. туристов.