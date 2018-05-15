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В Самарской области отремонтируют 12 км обводной дороги
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В Самарской области отремонтируют 12 км обводной дороги 

63.ru 15 мая 2018
Фото: 63.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика для ремонта обводной дороги. Работы на участке будет вести ООО «Автодоринжиниринг». Соответствующее заявление опубликовали на сайте госзакупок.
— 12 километров магистрали пролегает в Красноярском и Кинельском районах. По планам, ее ширина составит 7,5 метра (2–3 полосы), — говорится в документах закупки. — Рабочим предстоит обновить более 45 тысяч метров разметки и переложить 132 тысячи квадратных метров асфальта.
К ремонту должны приступить в конце мая и закончить его до 31 октября. На эти цели из регионального бюджета выделяют 368 284 063 рубля.
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