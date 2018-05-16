В Подмосковье запустили сервис по проверке такси

Прямо на главной странице сайта размещена надпись: «Проверить действующее разрешение на работу такси». Она выводит на страничку с несколькими пустыми окнами. В них необходимо ввести один из следующих параметров: государственный регистрационный номер автомобиля, название перевозчика без указания организационно-правовой формы и кавычек или ФИО индивидуального предпринимателя, а также регистрационный номер разрешения.

В последней строке нужно выбрать регион, где было выдано разрешение: Московская область, Москва или оба.

Напомним, согласно областному законодательству, легковое такси в Подмосковье должно быть белого цвета с желтой светоотражающей полосой в нижней части кузова.