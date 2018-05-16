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В Подмосковье запустили сервис по проверке такси
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В Подмосковье запустили сервис по проверке такси 

Российская Газета 16 мая 2018
Фото: Российская Газета
Прямо на главной странице сайта размещена надпись: «Проверить действующее разрешение на работу такси». Она выводит на страничку с несколькими пустыми окнами. В них необходимо ввести один из следующих параметров: государственный регистрационный номер автомобиля, название перевозчика без указания организационно-правовой формы и кавычек или ФИО индивидуального предпринимателя, а также регистрационный номер разрешения.
В последней строке нужно выбрать регион, где было выдано разрешение: Московская область, Москва или оба.
Напомним, согласно областному законодательству, легковое такси в Подмосковье должно быть белого цвета с желтой светоотражающей полосой в нижней части кузова.
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