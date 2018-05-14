В Подмосковье начались проверки перевозчиков

Эти правила, появившиеся не так давно в виде поправок в областной закон об организации транспортного обслуживания населения, дали контролирующим органам дополнительные возможности для приостановки работы недобросовестных перевозчиков. Например, теперь лишать лицензии можно за отказ принимать к оплате транспортную карту «Стрелка». По данным областного минтранса, сегодня на каждого перевозчика ежемесячно приходится до 50 штрафов за отказ пассажирам в безналичной оплате.

Или, скажем, в области установили единый стандарт возраста автобусов. Машины малого класса должны быть не старше 5 лет, большие автобусы — не старше 7. Это, по мнению властей, должно стимулировать транспортников к обновлению подвижного состава. В минтрансе определили, что автобусы всех перевозчиков должны быть приведены к указанным стандартам к 1 августа этого года. Не справились? Рискуете потерять лицензию.