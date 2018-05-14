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В Подмосковье начались проверки перевозчиков
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В Подмосковье начались проверки перевозчиков 

Российская Газета 14 мая 2018
Фото: Российская Газета
Эти правила, появившиеся не так давно в виде поправок в областной закон об организации транспортного обслуживания населения, дали контролирующим органам дополнительные возможности для приостановки работы недобросовестных перевозчиков. Например, теперь лишать лицензии можно за отказ принимать к оплате транспортную карту «Стрелка». По данным областного минтранса, сегодня на каждого перевозчика ежемесячно приходится до 50 штрафов за отказ пассажирам в безналичной оплате.
Или, скажем, в области установили единый стандарт возраста автобусов. Машины малого класса должны быть не старше 5 лет, большие автобусы — не старше 7. Это, по мнению властей, должно стимулировать транспортников к обновлению подвижного состава. В минтрансе определили, что автобусы всех перевозчиков должны быть приведены к указанным стандартам к 1 августа этого года. Не справились? Рискуете потерять лицензию.
"Новые правила помогут нам привлечь к ответственности недобросовестных перевозчиков. Созданная рабочая группа будет применять систему накопительного анализа выявленных нарушений", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков.
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