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Загадку фото, сделанного во Владивостоке, пытаются разгадать в соцсетях
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Загадку фото, сделанного во Владивостоке, пытаются разгадать в соцсетях 

Primpress 14 мая 2018
Фото: Primpress
Интернет-пользователи попытались выяснить, что сумел запечатлеть житель Владивостока на одной из дорог города, сообщает PRIMPRESS.
На снимке, опубликованном в соцсети, виден автомобиль и торчащий из него «меховой объект».
Подписчики популярного паблика выдвинулись несколько версий: «Рукав от шубы», «Голова обезьяны», «Это йетти», «Может, это накидка меховая или ковер», «Гремлин».
Другие предложили более правдоподобные варианты: «Это собака», «Попа хаски», «Это маламут или кавказец». Если верить последним версиям, судя по всему, собака наполовину вылезла из машины своей задней частью.
Однако точный ответ на заданный вопрос юзеры так и не получили.
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