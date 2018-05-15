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Во Владивостоке разоблачили лжепристава-нарушителя ПДД
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Во Владивостоке разоблачили лжепристава-нарушителя ПДД 

АиФ-Владивосток 15 мая 2018
Фото: АиФ-Владивосток
В одной из социальных сетей Приморья был опубликован пост женщины о том, что некий молодой человек на большой скорости разъезжал по территории дома, распугивая местных жителей. Сделав замечание, гражданка была обругана гонщиком нецензурной лексикой.
Бдительные участники разгоревшейся дискуссии в интернете тут же обратили внимание на лежавший под стеклом автомобиля лист с символикой Службы судебных приставов. Через непродолжительное время личность мужчины была установлена.
«Молодой человек не имеет никакого отношения к УФССП России по Приморскому краю. Он никогда не работал и не работает в Службе судебных приставов. В настоящее время он является системных администратором в одной из организаций Владивостока», — сообщили в пресс-службе ФССП России по Приморскому краю.
На данный момент рассматривается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации).
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