Во Владивостоке разоблачили лжепристава-нарушителя ПДД

В одной из социальных сетей Приморья был опубликован пост женщины о том, что некий молодой человек на большой скорости разъезжал по территории дома, распугивая местных жителей. Сделав замечание, гражданка была обругана гонщиком нецензурной лексикой.

Бдительные участники разгоревшейся дискуссии в интернете тут же обратили внимание на лежавший под стеклом автомобиля лист с символикой Службы судебных приставов. Через непродолжительное время личность мужчины была установлена.

«Молодой человек не имеет никакого отношения к УФССП России по Приморскому краю. Он никогда не работал и не работает в Службе судебных приставов. В настоящее время он является системных администратором в одной из организаций Владивостока», — сообщили в пресс-службе ФССП России по Приморскому краю.

На данный момент рассматривается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации).