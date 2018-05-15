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Ремонт дороги Владивосток-Аэропорт идёт полным ходом
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Ремонт дороги Владивосток-Аэропорт идёт полным ходом 

АиФ-Владивосток 15 мая 2018
Фото: АиФ-Владивосток
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал сезон дорожных работ. На данный момент ведутся работы на основных автомобильных направлениях Приморья: Раздольное-Хасан, Владивосток-Находка-Порт Восточный. Особое внимание уделено трассе Владивосток-Аэропорт.
На подъезде к аэропорту дорожные работники уже снимают старый асфальт, прокладывают систему водоотведения.
«Работы по восстановлению дороги Владивосток-Аэропорт будет проходить каждый день с учётом погодных условий. Укладка асфальта будут идти в круглосуточном режиме», — сообщили в «СпецСУ».
Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт около 50 км краевых дорог. В планах администрации Приморского края — за год в общем счёте привети в порядок 87 километров автотрасс.
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