Под Красноуфимском сорвался со скалы и погиб мотоциклист из Барнаула

В минувшие выходные под Красноуфимском произошла трагедия. Во время мотослёта «Сараны-2018» со скалы сорвался и погиб мотоциклист из Барнаула Михаил Злобин. В соцсетях его друзья рассказывают о том, что он был отличным другом, заядлым путешественником. Михаил работал врачом-травматологом.

Трагедия произошла недалеко от посёлка Сарана. По предварительным данным, мотоциклист сорвался с вершины Аликаев камень, которую также называют Марьин Утёс. В этот момент он был не за рулём мотоцикла, а ушёл ночью один на гору.

«Миша был врачем-травмотологом в городе Барнауле, собрал многих мотоциклистов, — пишут его друзья. — Очень любил мотопутешествия, объехал всю Россию вдоль и поперек, а также Турцию и Монголию».

«Он был Человек с большой буквы, путешественник, отличный специалист, — написала подруга Михаила Ксения. — Он всегда готов был помочь не только словом, но и делом. Сколько среди нас людей, которых «чинил» Миха… и вот его не стало».

«Сам Михаил был врач травматолог часто помогал и «собирал» таких же как он, мотоциклистов, — написали организаторы слёта на форуме мотоциклистов. — Михаил был хорошим другом и товарищем, пишет много людей из разных городов. Как таковой, семьи у Михаила не было, жил один, с женой давно в разводе, детей не было, есть у Михаила мама, ей около 80 лет».