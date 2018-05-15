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Под Красноуфимском сорвался со скалы и погиб мотоциклист из Барнаула
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Под Красноуфимском сорвался со скалы и погиб мотоциклист из Барнаула 

e1.ru 15 мая 2018
Фото: e1.ru
В минувшие выходные под Красноуфимском произошла трагедия. Во время мотослёта «Сараны-2018» со скалы сорвался и погиб мотоциклист из Барнаула Михаил Злобин. В соцсетях его друзья рассказывают о том, что он был отличным другом, заядлым путешественником. Михаил работал врачом-травматологом.
Трагедия произошла недалеко от посёлка Сарана. По предварительным данным, мотоциклист сорвался с вершины Аликаев камень, которую также называют Марьин Утёс. В этот момент он был не за рулём мотоцикла, а ушёл ночью один на гору.
«Миша был врачем-травмотологом в городе Барнауле, собрал многих мотоциклистов, — пишут его друзья. — Очень любил мотопутешествия, объехал всю Россию вдоль и поперек, а также Турцию и Монголию».
«Он был Человек с большой буквы, путешественник, отличный специалист, — написала подруга Михаила Ксения. — Он всегда готов был помочь не только словом, но и делом. Сколько среди нас людей, которых «чинил» Миха… и вот его не стало».
«Сам Михаил был врач травматолог часто помогал и «собирал» таких же как он, мотоциклистов, — написали организаторы слёта на форуме мотоциклистов. — Михаил был хорошим другом и товарищем, пишет много людей из разных городов. Как таковой, семьи у Михаила не было, жил один, с женой давно в разводе, детей не было, есть у Михаила мама, ей около 80 лет».
В Следственном комитете подтвердили, что трагедия действительно произошла. Предварительная версия — несчастный случай, проводится проверка. Подробный комментарий будет предоставлен позднее. Оперативно получить комментарий организаторов фестиваля не удалось — они не отвечают на сообщения.
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