Более 500 приморцев наказаны за курение, пьянство и не только

За прошедшую неделю в Приморье более 500 граждан наказаны за административные правонарушения, со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Так, за нарушение антитабачного законодательства составлено 156 протоколов, за нахождение в общественном месте в состояние опьянения и распитие спиртных напитков транспортными полицейскими региона — 290 протоколов, за мелкое хулиганство привлечено 35 граждан, за нарушение миграционного законодательства 25 граждан.

Кроме того, административные протоколы были составлены в отношении граждан, которых находились на железнодорожных путях. Первый случай был зафиксирован на станции Спасск-Дальний. в дежурную часть Линейного пункта полиции поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что на путях сидит человек. В отношении 30-летнего жителя Спасско-Дальнего сотрудниками транспортной полиции на месте происшествия был составлен протокол.

Еще одно происшествие было зафикисровано на станции Угольная, где дежурный по станции обнаружил на перроне лежащего человека. Стражами правопорядка на месте была установлена личность гражданина и составлен протокол об административном правонарушении.