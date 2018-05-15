Девочку придавило стеллажом при разгрузке фуры у магазина

Маленькая Алина шла из школы на остановку, рассказывает мама девочки Ольга Кильгишова. В этот момент из припаркованной на тротуаре фуры, которую разгружали рабочие, выкатилась телега и опрокинулась на малышку. О случившемся родителям сообщили очевидцы.

«Я в этот момент работала дома, прибежала, мы вызвали скорую. Никто из сотрудников не позвонил ни врачам, ни в полицию, естественно потому что им это не нужно», — рассказала мама пострадавшей.

Все произошедшее видела соседка семьи Кильгишовых и преподаватель в школе Ирина Демидова . В момент ЧП она парковала свою машину.

«Вижу, как на девочку падает стеллаж, и она, как карточный домик, раз — и сложилась…», — вспоминает Ирина.

Девочку на машине скорой помощи экстренно увезли в детскую клиническую больницу. У нее обнаружили сотрясение головного мозга и обширную гематому левого глаза. Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

В самом магазине этому инциденту большого значения не придали, даже когда приехали журналисты:

— Без комментариев!

— Скажите, а кто из сотрудников на месте?

— Не знаю.

Человек в кадре назвался администратором магазина, но не представился. Директора Галины Кожевниковой на месте не оказалось. Как выяснилось позже, в головном офисе, в Барнауле, о случившемся вообще узнали от журналистов ОТС.

«Если бы я не проезжала в тот момент, а это моя ученица, то они бы вообще все сделали шито-крыто. Сразу начали меня спрашивать, кто я такая. Ответила, что я педагог», — рассказывает Ирина Демидова.

Сейчас родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию, ситуация на контроле отдела по делам несовершеннолетних Первомайского района. Тем временем, в компании началась внутренняя служебная проверка.

«Мы дожидаемся окончательного обследования медиков, потом будем встречаться с родителями и попытаемся исчерпать конфликт. Вторая составляющая — есть сотрудник, который нарушил должностную инструкцию. По нему будет принято решение в зависимости от последствий», — говорит руководитель региональной дирекции компании Алексей Половников.

Кто это — руководитель или рядовой сотрудник — в компании пока уточнять не стали. Лишь добавили, что на этой неделе в зоне разгрузки магазина для безопасности людей будет установлена ограждающая конструкция. Напомним, парковка автомобиля на пешеходном тротуаре, согласно пункту 3, статье 12. 19 кодекса об административном нарушении, запрещена. Штраф — 1000 рублей.