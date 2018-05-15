Студент НГАСУ, пропавший в январе, найден мертвым 

«К сожалению, сегодняшнее утро началось с плохих новостей, — сообщил VN.ru руководитель поискового отряда „Маяк“ Павел Злобин. — Сегодня был обнаружен Владимир Б., пропавший 17 января 2018 года. Молодой человек погиб. По предварительным данным, смерть не имеет криминального характера. Наши соболезнования родным и близким погибшего».
20-летний студент НГАСУ Владимир Б. пропал в районе улицы Широкая в Ленинском районе еще 17 января. Родным он сказал, поехал в институт, но там так и не появился.
Вскоре с заявлением в правоохранительные органы о пропаже обратилась его мать. Затем транспортные полицейские выяснили, что студент купил в пригородном вокзале билет до станции Мочище и сел в электричку «Новосибирск-Главный — Болотное». После его след потерялся.