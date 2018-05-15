Студент НГАСУ, пропавший в январе, найден мертвым

«К сожалению, сегодняшнее утро началось с плохих новостей, — сообщил VN.ru руководитель поискового отряда „Маяк“ Павел Злобин . — Сегодня был обнаружен Владимир Б., пропавший 17 января 2018 года. Молодой человек погиб. По предварительным данным, смерть не имеет криминального характера. Наши соболезнования родным и близким погибшего».

20-летний студент НГАСУ Владимир Б. пропал в районе улицы Широкая в Ленинском районе еще 17 января. Родным он сказал, поехал в институт, но там так и не появился.