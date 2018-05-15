Неравнодушный пензенец вернул в салон авто выброшенную на дорогу бутылку

Пензенский автомобилист не смогу пройти мимо вопиющего хамства на дороге и проучил пассажира вазовской легковушки, решившего избавиться от мусора самым неподобающим образом. Неблаговидный поступок и последующее за ним справедливое возмездие было запечатлено на видео. Впоследствии герой «короткометражки» разместил ролик в тематической группе «Автохам Пенза» в социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как из салона одной из машин, остановившихся на светофоре возле нефтебазы, на обочину вылетает пустая пивная бутылка. Сразу же в кадре появляется новое лицо — водитель попутного авто, который явно не оценил манеру неизвестного избавляться от лишнего мусора. Автомобилист подбирает бутылку и забрасывает ее обратно в салон вазовской легковушки.

В комментариях подписчики Интернет-сообщества похвалили пензенца за смелый и полезный поступок. «Молодец! Таких только так учить!», «Красава!» — оставляли комментарии подписчики. А одна из Интернет-пользовательниц рассказала о похожем случае: «Я так однажды сделала, только потом бутылка в меня полетела! Люди обиделись».