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Неравнодушный пензенец вернул в салон авто выброшенную на дорогу бутылку
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Неравнодушный пензенец вернул в салон авто выброшенную на дорогу бутылку 

PNZdrive 15 мая 2018
Фото: PNZdrive
Пензенский автомобилист не смогу пройти мимо вопиющего хамства на дороге и проучил пассажира вазовской легковушки, решившего избавиться от мусора самым неподобающим образом. Неблаговидный поступок и последующее за ним справедливое возмездие было запечатлено на видео. Впоследствии герой «короткометражки» разместил ролик в тематической группе «Автохам Пенза» в социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи видно, как из салона одной из машин, остановившихся на светофоре возле нефтебазы, на обочину вылетает пустая пивная бутылка. Сразу же в кадре появляется новое лицо — водитель попутного авто, который явно не оценил манеру неизвестного избавляться от лишнего мусора. Автомобилист подбирает бутылку и забрасывает ее обратно в салон вазовской легковушки.
В комментариях подписчики Интернет-сообщества похвалили пензенца за смелый и полезный поступок. «Молодец! Таких только так учить!», «Красава!» — оставляли комментарии подписчики. А одна из Интернет-пользовательниц рассказала о похожем случае: «Я так однажды сделала, только потом бутылка в меня полетела! Люди обиделись».
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