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Гигантское колесо обозрения в Ярославле воспользовалось названием Костромы
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Гигантское колесо обозрения в Ярославле воспользовалось названием Костромы 

Kostroma.Today 15 мая 2018
Фото: Kostroma.Today
В Ярославле показали кабинки для будущего колеса обозрения, узнал KOSTROMA.TODAY. На них изображены города Золотого кольца.
На одной из кабинок красуется надпись «Кострома» и дата основания города — 1152 год. Сами кабинки почти полностью стеклянные, внутри у них мягкие диванчики.
Пока они стоят на земле. Само колесо находится в парке 1000-летия Ярославля. Его прекрасно видно из разных районов города.
Высота карусели в Ярославле — 65 метров. Это будет второе по величине колесо обозрения в стране после Сочи.
Одновременно на карусели смогут прокатиться 180 человек. Колесо будет золотого цвета и украшено иллюминацией.
Открыть карусель застройщик обещает ко Дню города Ярославля — 26 мая.
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