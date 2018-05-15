Гигантское колесо обозрения в Ярославле воспользовалось названием Костромы

В Ярославле показали кабинки для будущего колеса обозрения, узнал KOSTROMA.TODAY. На них изображены города Золотого кольца.

На одной из кабинок красуется надпись «Кострома» и дата основания города — 1152 год. Сами кабинки почти полностью стеклянные, внутри у них мягкие диванчики.

Пока они стоят на земле. Само колесо находится в парке 1000-летия Ярославля. Его прекрасно видно из разных районов города.

Высота карусели в Ярославле — 65 метров. Это будет второе по величине колесо обозрения в стране после Сочи.

Одновременно на карусели смогут прокатиться 180 человек. Колесо будет золотого цвета и украшено иллюминацией.

Открыть карусель застройщик обещает ко Дню города Ярославля — 26 мая.