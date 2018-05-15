Ещё
В Челябинске заработал первый фонтан, пока коммунальный: в Чурилово прорвало теплотрассу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске заработал первый фонтан, пока коммунальный: в Чурилово прорвало теплотрассу 

74.ru 15 мая 2018
Фото: 74.ru
Утром во вторник, 15 мая, в челябинском микрорайоне Чурилово прорвало теплотрассу. Кипяток хлещет на дорогу и тротуар.
— За домом по улице Трашутина, 47 прорвало теплотрассу, всё в пару, — рассказал Александр Гребёнкин. — Ближайшие машины осыпало камнями, аварийных служб нет.
Теплотрасса рванула под высоким давлением, досталось машинам
Диспетчер «Уральской теплосетевой компании» (АО «УТСК») сообщила 74.ru, что заявка по этому адресу уже поступила.
Первые заявки в аварийные службы начали поступать в 9 утра
— Работы ведутся, — заявила диспетчер. — Сроки устранения пока назвать не могу, сами ещё не знаем. Причину выясняем.
Дорога возле жилого дома скрылась в пару
Чуть позже Александр Гребёнкин подтвердил, что рабочие тепловых сетей прибыли.
Аварийные службы ехали на место коммунального ЧП час  — Отключили магистраль, давление снижается, — констатировал он.
Сколько времени уйдёт на устранение аварии, в теплосетях пока не знают
74.ru: последние новости
На северо-западе Челябинска спасатели сняли старушку с козырька балкона Ржавчина видна: с челябинскими перевозчиками расторгнут договоры из-за сломанных маршруток Может и вам повезет: публикуем список дорог в Челябинске, которые отремонтируют в мае
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение