В Челябинске заработал первый фонтан, пока коммунальный: в Чурилово прорвало теплотрассу

Утром во вторник, 15 мая, в челябинском микрорайоне Чурилово прорвало теплотрассу. Кипяток хлещет на дорогу и тротуар.

— За домом по улице Трашутина, 47 прорвало теплотрассу, всё в пару, — рассказал Александр Гребёнкин . — Ближайшие машины осыпало камнями, аварийных служб нет.

Теплотрасса рванула под высоким давлением, досталось машинам

Диспетчер «Уральской теплосетевой компании» (АО «УТСК») сообщила 74.ru, что заявка по этому адресу уже поступила.

Первые заявки в аварийные службы начали поступать в 9 утра

— Работы ведутся, — заявила диспетчер. — Сроки устранения пока назвать не могу, сами ещё не знаем. Причину выясняем.

Дорога возле жилого дома скрылась в пару

Чуть позже Александр Гребёнкин подтвердил, что рабочие тепловых сетей прибыли.

Аварийные службы ехали на место коммунального ЧП час — Отключили магистраль, давление снижается, — констатировал он.

Сколько времени уйдёт на устранение аварии, в теплосетях пока не знают