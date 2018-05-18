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На колесе обозрения в Ярославле смонтировали первую кабину из тридцати
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На колесе обозрения в Ярославле смонтировали первую кабину из тридцати 

АиФ 18 мая 2018
Фото: АиФ
В четверг, 17 мая, первая из 27 кабин, олицетворяющих города «Золотого кольца России», была успешно смонтирована и проверена в работе. Еще 3 кабины колеса обозрения выполнены тематически: для проведения торжеств, повышенной комфортности и «Чайка», посвященная Валентине Терешковой. Инвестор планирует до 21 мая осуществить монтаж всех кабин и произвести обкатку 65-метрового колеса.
Каждому городу «Золотого кольца» посвящены по три кабины, не похожие друг на друга. Так, например, для Переславля они оформлены по мотивам Синего камня и ботика Петра Первого, для Ростова — Кремля и финифти. В каждой из них будет располагаться кондиционер, а в зимнее время будет включен подогрев, в зоне доступности — бесплатный вай-фай.
Каждая кабина рассчитана на 6 человек, в целом колесо обозрения способно вместить 180 посетителей. Обслуживать его будет штат из 25 человек, прошедших обучение в соседних городах с подобными аттракционами.
Торжественное открытие самого высокого колеса обозрения в Центральной России состоится в День города 26 мая.
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