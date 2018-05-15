Мечта рабочих и крестьян: культовые мотоциклы СССР

Странно, но в Советском Союзе, где никогда не было субкультуры байкеров как таковой, производство мотоциклов оставалось на очень хорошем уровне. Свои заводы появились в Ирбите, Ижевске, Коврове и Минске. За «Яву» парни готовы были продать душу (в такие материи все равно никто в ту пору не верил), за тяжелый «Урал» или «Восход» в деревне шли не менее тяжелые сражения. Мы решили собрать для вас несколько культовых байков тех времен, при взгляде на которые даже самый прожженный менеджер почувствует себя (пусть и на секунду) летящим в даль ангелом.

Чезет

Пожалуй, этот красавец стал чуть ли не единственным прямым конкурентом легендарной «Яве». Мотоцикл выпускался чехословацким оружейным заводом Ceska Zbrojovka и попал в СССР только в 1960 году.

Чехословацкая фирма Jawa выиграла тендер на поставку мотоциклов в Советский Союз. Уже к 1976 году по дорогам страны рассекали два миллиона «Яв» — без преувеличения, мотоциклов культовых среди молодежи. Больше всего любили модель «Ява-368», выпущенную в 1984 году. Двухтактный двигатель мощностью в 26 л.с. позволял развивать скорость в 120 км/ч.

Восход

В качестве прототипа советские конструкторы не стесняясь позаимствовали схему и внешний вид немецкого красавца, DKW RT-125. Почти сразу после войны конвейерный выпуск «Восходов» начался на заводе им. Дегтярева . Надо сказать, что с этого же завода, единственного в СССР, были впоследствии выпущены ограниченные партии байков для мотокросса.

Паннония

За хорошо сохранившейся моделью этого мотоцикла любители раритетов гоняются до сих пор. Обводы «Паннония» были настолько необычны для своего времени, что мотоцикл моментально вошел в разряд культовых. Наиболее популярна была модель Pannonia 250 TLF: бак на 18 литров, 350-кубовый двигатель и коляска делали его идеальным для длительных путешествий.

Это еще один внебрачный сын немецкой модели DKW NC-350. Модернизированные мотоциклы получили в СССР настоящее признание, а модель «ИЖ-Планета-Спорт», способная разогнаться до сотни за каких-то 11 секунд, стала для многих просто мечтой.

Бонус

Вятка ВП-150 С 1957 по 1966 год модники СССР могли без проблем соревноваться с английскими модами и итальянскими стилягами. Мотороллер Вятка ВП-150 представлял собой почти полную копию знаменитой Vespa GS150 и был пределом мечтаний столичной молодежи.

До самого 1964 года мотоциклы «Урал» использовались только для военных нужд. Более того, обычный гражданин был обязан встать на воинский учет при покупке «Урала», ну а пользоваться им без коляски было и вовсе запрещено. Несмотря на все это, позже «Уралы» нашли свою нишу и среди молодежи: тяжелые, будто танки на двух колесах, они могли пробраться по любому бездорожью.