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Лось вышел на прогулку рядом с новостройками в Петербурге
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Лось вышел на прогулку рядом с новостройками в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 15 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
По Муринской дороге возле новостроек гуляет лось, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Сохатого в городе заметили утром во вторник, 15 мая.
На фотографиях, попавших в соцсеть, видно, что диким животным заинтересовались собаки. Правда, они предпочли держаться несколько в стороне от лесного гостя.
Пост вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни заявили, что лосем в городе уже не удивить, потому что в Кудрово были замечены заяц и дикий кабан с бивнями, другие же выразили недовольство активной застройкой области, из-за чего зверям буквально некуда деться.
Один из пользователей узнал на фото лосиху, которая в прошлом году гуляла со своим детенышем на полигоне за Охтой.
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