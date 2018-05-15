Лось вышел на прогулку рядом с новостройками в Петербурге

По Муринской дороге возле новостроек гуляет лось, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Сохатого в городе заметили утром во вторник, 15 мая.

На фотографиях, попавших в соцсеть, видно, что диким животным заинтересовались собаки. Правда, они предпочли держаться несколько в стороне от лесного гостя.

Пост вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни заявили, что лосем в городе уже не удивить, потому что в Кудрово были замечены заяц и дикий кабан с бивнями, другие же выразили недовольство активной застройкой области, из-за чего зверям буквально некуда деться.

Один из пользователей узнал на фото лосиху, которая в прошлом году гуляла со своим детенышем на полигоне за Охтой.