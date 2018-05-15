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В Локнянском районе по требованию прокурора отремонтирован участок дороги
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В Локнянском районе по требованию прокурора отремонтирован участок дороги 

АиФ Северо-запад 15 мая 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности ООО «Дорожное ремонтно–строительное предприятие „Дорсервис“.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что покрытие дорожной части на 201-202 км автодороги Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки имеет просадки, выбоины, превышающие по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.
В адрес директора ООО „Дорожное ремонтно-строительное предприятие „Дорсервис“ внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, юридическим лицом произведен ремонт дорожного покрытия автодороги Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки.
Виновное должностное лицо предприятия, ответственное за своевременное осуществление контроля за содержанием автодороги, привлечено к дисциплинарной ответственности.
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