В Локнянском районе по требованию прокурора отремонтирован участок дороги

Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности ООО «Дорожное ремонтно–строительное предприятие „Дорсервис“.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что покрытие дорожной части на 201-202 км автодороги Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки имеет просадки, выбоины, превышающие по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

В адрес директора ООО „Дорожное ремонтно-строительное предприятие „Дорсервис“ внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, юридическим лицом произведен ремонт дорожного покрытия автодороги Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки.

Виновное должностное лицо предприятия, ответственное за своевременное осуществление контроля за содержанием автодороги, привлечено к дисциплинарной ответственности.