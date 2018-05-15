Собаку спасли из запертой машины в петербургском Колпино

Жители района Колпино в Санкт‐Петербурге выручили собаку из запертой Волги. Животное провело в машине около четырех суток из‐за предполагаемого психического расстройства хозяйки.

Впервые о случае живодерства сообщили 12 мая.

Источник фото: ВКонтакте

На следующий день проблемой занялась группа «Помощь животным Колпинского района». По словам активистов, хозяйка знала о ситуации и игнорировала записки с просьбой освободить пса или отдать его на передержку. Соседи и защитники животных обратились в полицию.

Источник фото: ВКонтакте

По информации 78.ru, прибывший на место участковый обнаружил, что машина не закрыта. Пес страдал от обезвоживания, с трудом передвигался и почти не лаял. Животное отправили к ветеринару, а машину — на штрафстоянку.

«У хозяйки алабая мания преследования и уверенность, что у нее хотят забрать машину. Поэтому собака ее охраняет. Иногда женщина приходит кормить собаку», — сообщили очевидцы.

Фонд «Подарок судьбы», который ставит своей целью привить людям гуманное и ответственное отношение к животным, проведет в воскресенье, 20 мая, выставку собак из приютов Московской области и Москвы, чтобы найти четвероногим друзьям человека хозяев.