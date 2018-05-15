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Собаку спасли из запертой машины в петербургском Колпино
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Собаку спасли из запертой машины в петербургском Колпино 

360tv.ru 15 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Жители района Колпино в Санкт‐Петербурге выручили собаку из запертой Волги. Животное провело в машине около четырех суток из‐за предполагаемого психического расстройства хозяйки.
Впервые о случае живодерства сообщили 12 мая.
Источник фото: ВКонтакте
На следующий день проблемой занялась группа «Помощь животным Колпинского района». По словам активистов, хозяйка знала о ситуации и игнорировала записки с просьбой освободить пса или отдать его на передержку. Соседи и защитники животных обратились в полицию.
Источник фото: ВКонтакте
По информации 78.ru, прибывший на место участковый обнаружил, что машина не закрыта. Пес страдал от обезвоживания, с трудом передвигался и почти не лаял. Животное отправили к ветеринару, а машину — на штрафстоянку.
«У хозяйки алабая мания преследования и уверенность, что у нее хотят забрать машину. Поэтому собака ее охраняет. Иногда женщина приходит кормить собаку», — сообщили очевидцы.
Фонд «Подарок судьбы», который ставит своей целью привить людям гуманное и ответственное отношение к животным, проведет в воскресенье, 20 мая, выставку собак из приютов Московской области и Москвы, чтобы найти четвероногим друзьям человека хозяев.
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