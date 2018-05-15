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LADA Granta FL получит узбекские фары
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LADA Granta FL получит узбекские фары 

Car.ru 15 мая 2018
Фото: Car.ru
Свежая модификация популярной автомодели версии FL, производимая в Узбекистане, получит в оснащение оптику местного производства.
В частности, узбекское автопредприятие «УзЧасис» наряду с заказами для Ravon и Chevrolet, производимых в Узбекистане и Бразилии, примутся за выпуск оптики для автомодели LADA Granta FL.
Предприятие «УзЧасис» ведет отсчет своей деятельности с 2008 года. Тогда в содружестве «Узавтопром» и автокомпании AMS Co. Ltd. из Кореи. организовали новое автопредприятие. На тот момент уставной капитал новоиспеченного автопредприятия составлял 5,95 млн долларов США. Примечательно, что около 70% — это доля узбекского партнера.
Сегодня предприятие изготавливает высококачественную оптику на немецком, японском и корейском оборудовании. В среднем за год на «УзЧасис» выпускается около 270000 комплектов.
Для производства оптики к новой автомодели линейки LADA будут трудиться 35 дополнительно нанятых сотрудника. Оптические приборы разработаны по технологии от индийской компании Neolite Zkw Lightngs Pvt Ltd.
Также в разработке принимали участие немецкие специалисты из Genter Service GmbH.
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