LADA Granta FL получит узбекские фары

Свежая модификация популярной автомодели версии FL, производимая в Узбекистане, получит в оснащение оптику местного производства.

В частности, узбекское автопредприятие «УзЧасис» наряду с заказами для Ravon и Chevrolet , производимых в Узбекистане и Бразилии, примутся за выпуск оптики для автомодели LADA Granta FL.

Предприятие «УзЧасис» ведет отсчет своей деятельности с 2008 года. Тогда в содружестве «Узавтопром» и автокомпании AMS Co. Ltd. из Кореи. организовали новое автопредприятие. На тот момент уставной капитал новоиспеченного автопредприятия составлял 5,95 млн долларов США. Примечательно, что около 70% — это доля узбекского партнера.

Сегодня предприятие изготавливает высококачественную оптику на немецком, японском и корейском оборудовании. В среднем за год на «УзЧасис» выпускается около 270000 комплектов.

Для производства оптики к новой автомодели линейки LADA будут трудиться 35 дополнительно нанятых сотрудника. Оптические приборы разработаны по технологии от индийской компании Neolite Zkw Lightngs Pvt Ltd.

Также в разработке принимали участие немецкие специалисты из Genter Service GmbH.