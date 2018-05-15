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Карельские полицейские спасли пожилого рыбака
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Карельские полицейские спасли пожилого рыбака 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 мая 2018
Сотрудники ОМВД России по Пряжинскому району приняли участие в спасении 83–летнего петрозаводчанина, который выехал в озеро на рыбалку и перестал выходить на связь.
8 мая 2018 года рано утром пенсионер вышел на надувной лодке в акваторию озера Шотозеро, расположенного в Пряжинском районе. Когда к назначенному времени он не вернулся, знакомые, ожидавшие его на берегу, сообщили о случившемся в полицию.
На место происшествия выехали лейтенант полиции Антон Штодлер и старший лейтенант полиции Григорий Софронов. Используя собственную лодку с мотором, полицейские сразу же вышли в озеро для проведения поисковых мероприятий. Беспокоило то обстоятельство, что пожилой человек один направился в открытое озеро в сильный ветер, когда на озере поднялись большие волны.
Осматривая береговую линию, сотрудники полиции в трех километрах от стоянки обнаружили лодку, но пенсионера там не оказалось. В результате грамотных и скоординированных действий стражей порядка пожилой человек был найден в лесу за несколько сот метров от нее. Мужчина находился в сильно ослабленном состоянии.
Выяснилось, что, отплыв от места стоянки на два километра, пенсионер заметил, что лодка начала сдуваться. Понимая, что плыть на ней невозможно, пожилой человек принял решение выйти на ближайший берег. Топкое место не позволило самостоятельно выйти к стоянке, и он решил ждать помощи.
Пострадавшему была оказана необходимая помощь, он был доставлен домой. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. Сотрудники пряжинского ОМВД 14 мая навестили спасенного ими человека, который выразил огромную благодарность полицейским.
За оперативность и профессионализм, которые помогли спасти жизнь человека, полицейские будут поощрены руководством МВД по Республике Карелия.
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