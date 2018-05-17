В Ульяновске создадут совместное производство УАЗ и Isuzu

"Общий объем инвестиций в проект превысит шесть миллиардов рублей. Значительная их доля направляется на НИОКР и развитие новых технологий. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая двигатель, коробку передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и другие компоненты. Помимо локализации самих узлов и агрегатов, в рамках проекта будут использоваться российское литье и материалы", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов , автомобильная промышленность является приоритетной отраслью для региона. «В 2012 году в области началась сборка коммерческой техники „Исузу“. Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от трех до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти 50 модификаций. Также в регионе стартовало производство автобусов СИМАЗ на шасси „Исузу“. Следующий шаг — совместное производство автомобилей брендов УАЗ и ISUZU, которое позволит укрепить наши позиции на российском и зарубежном рынках», — цитирует пресс-служба слова Морозова.

В пресс-службе напомнили, что с 2016 года специнвестконтракты стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в производство.

"Появление этого механизма оказалось очень своевременным. Ценность специнвестконтрактов в том, что эффект от их реализации охватывает все ключевые направления нашей промышленной политики — от стимулирования локализации, технологической модернизации и развития экспорта до импортозамещения, трансфера технологий и создания новых перспективных отраслей. Это главные и вполне измеримые критерии, которые при рассмотрении заявлений на заключение специнвестконтрактов берутся в расчет в первую очередь. Благодаря этому исключается субъективная составляющая при оценке проектов", — приводит пресс-служба слова замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова

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