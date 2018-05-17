Ещё
В Ульяновске создадут совместное производство УАЗ и Isuzu
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ульяновске создадут совместное производство УАЗ и Isuzu 

РИА Новости 17 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совместное предприятие Sollers и Isuzu по выпуску среднетоннажных грузовиков под брендами УАЗ и Isuzu и будет создано на базе Ульяновского индустриального парка УАЗ; соответствующий специнвестконтракт между Минпромторгом РФ и ООО «Исузу Соллерс» одобрен межведомственной комиссией, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"Общий объем инвестиций в проект превысит шесть миллиардов рублей. Значительная их доля направляется на НИОКР и развитие новых технологий. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая двигатель, коробку передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и другие компоненты. Помимо локализации самих узлов и агрегатов, в рамках проекта будут использоваться российское литье и материалы", — говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, автомобильная промышленность является приоритетной отраслью для региона. «В 2012 году в области началась сборка коммерческой техники „Исузу“. Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от трех до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти 50 модификаций. Также в регионе стартовало производство автобусов СИМАЗ на шасси „Исузу“. Следующий шаг — совместное производство автомобилей брендов УАЗ и ISUZU, которое позволит укрепить наши позиции на российском и зарубежном рынках», — цитирует пресс-служба слова Морозова.
В пресс-службе напомнили, что с 2016 года специнвестконтракты стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в производство.
"Появление этого механизма оказалось очень своевременным. Ценность специнвестконтрактов в том, что эффект от их реализации охватывает все ключевые направления нашей промышленной политики — от стимулирования локализации, технологической модернизации и развития экспорта до импортозамещения, трансфера технологий и создания новых перспективных отраслей. Это главные и вполне измеримые критерии, которые при рассмотрении заявлений на заключение специнвестконтрактов берутся в расчет в первую очередь. Благодаря этому исключается субъективная составляющая при оценке проектов", — приводит пресс-служба слова замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
На юге Индии девять человек погибли во время столкновений с полицией Власти Москвы ответили на претензию ОНФ по установке новых камер на дорогах На Кубани откроют платные участки дороги протяженностью 200 километров
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение