«Соллерс» и Isuzu снова объединяются и претендуют на спецконтракт 

Сегодня специальная межведомственная комиссия по СПИК примет решение о возможности предоставления последнего для СП «Соллерс» и Isuzu.
По имеющимся данным, СП «Соллерс» и Isuzu на ульяновской площадке планирует выпуск совместной продукции под автобрендом "УАЗ Сити".
Продукция, поставляемая на экспорт получит имя, сочетаемое с Isuzu. Однако права на автомодели будут совместными как на автомобили для российского авторынка, так и на экспортную продукцию.
Также один источник сообщает, что начиная с 2018 года СП начнет набирать дополнительный персонал, исходя из развития рынка продаж своей продукции. В этом году — 13 специалистов, в 2019 — 28 сотрудников, в 2020 — уже 44, в 2021 — 561 специалиста, а в 2027 — 1800 новых сотрудников.
Причиной очередного слияния некоторые автоэксперты называют глобальный спад реализации продукции УАЗ. Теперь СП сосредоточится на выпуске среднетоннажных грузовиков, набирающих популярность во всем мире.
В этой области Isuzu преуспевает. Конечно же хорошим подспорьем на первых порах будут государственные инструменты стимулирования.