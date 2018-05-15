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Омские госавтоинспекторы и врачи открыли мотосезон–2018
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Омские госавтоинспекторы и врачи открыли мотосезон–2018 

АиФ-Омск 15 мая 2018
Фото: АиФ-Омск
Любители двухколесного транспорта встретились с врачами и представителями ГАИ на парковке около торгово-развлекательного центра «Континент».
Временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора Сергей Лебедев поздравил мотоциклистов с открытием сезона и пожелал безаварийной езды, сообщается на сайте Госавтоинспекции. Врачи призвали соблюдать правила дорожного движения и рассказали, как правильно вести себя в случае дорожно-транспортного происшествия, если кем-то из участников получены травмы.
Мероприятие завершилось мотопробегом по улицам Омска, в ходе которого мотолюбители показали класс вождения своих двухколесных коней и знание ПДД.
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