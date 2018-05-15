Омские госавтоинспекторы и врачи открыли мотосезон–2018

Любители двухколесного транспорта встретились с врачами и представителями ГАИ на парковке около торгово-развлекательного центра «Континент».

Временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора Сергей Лебедев поздравил мотоциклистов с открытием сезона и пожелал безаварийной езды, сообщается на сайте Госавтоинспекции. Врачи призвали соблюдать правила дорожного движения и рассказали, как правильно вести себя в случае дорожно-транспортного происшествия, если кем-то из участников получены травмы.

Мероприятие завершилось мотопробегом по улицам Омска, в ходе которого мотолюбители показали класс вождения своих двухколесных коней и знание ПДД.