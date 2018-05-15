В Петербурге чиновник ответит за поздний ответ на жалобу гражданина о задержке движения автобуса

В Санкт-Петербурге на заместителя директора по организации перевозок СПб ГКУ «Организатор перевозок» завели дело об административном правонарушении за задержку ответа на жалобу гражданина о систематических нарушениях графика движения автобуса по маршруту № 397. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры города.

Прокуратура Центрального района по обращению жителя города провела проверку соблюдения требований закона транспортным предприятием СПб ГКУ «Организатор перевозок».

При проверке установили, что гражданин обратился в СПб ГКУ «Организатор перевозок» с жалобой о постоянных нарушениях графика движения автобуса по маршруту № 397 как к организатору обслуживания населения городским и пригородным пассажирским транспортом.

По Федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации.

Заявитель же получил ответ на свою жалобу, где сообщалось, что график движения автобуса нарушался в связи с пробками на маршруте движения автобуса, который был подписан и направлен в адрес заявителя заместителем директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» лишь на 43-й день.

Прокуратура района возбудила на заместителя директора по организации перевозок СПб ГКУ «Организатор перевозок» дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушения порядка рассмотрения обращений граждан). Также директору предприятия внесено представление с требованием устранения причин и условий, которые способствуют нарушению закона, и недопущению подобных случаев впредь.