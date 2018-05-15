В Нижневартовске на проезжей части по улице Чапаева обвалился асфальт

Накануне утром в Нижневартовске обвалилась часть асфальта, в результате образовалась большая яма, глубиной более двух метров.

Первые кадры с места происшествия появились в группе в ВК «Дежурный по городу». Место, где образовалось углубление, огородили, но всю дорогу блокировать не стали. Сейчас на аварийном участке ведутся ремонтные работы.

По предварительной версии специалистов, яма образовалась из-за выщелачивания железобетонного участка вследствие агрессивного воздействия среды и постоянной механической нагрузки на полотно дороги, сообщает NV86. По другой версии причиной обвала асфальта на улице Чапаева стал неисправный коллектор.

С 15 мая и до окончания ремонтных работ передвижение автотранспорта по улице Чапаева будет затрудненно и также немного изменится маршрут общественного транспорта.

У жителей Нижневартовска есть свои предположения о случившемся, которые они делятся в комментариях в соцсетях.

Некоторые сетуют на неправильную укладку асфальта, а другие рассказывают, что виноваты воды реки, которую засыпали ранее, на месте которой сейчас расположилась бетонная дорога.