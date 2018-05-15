В MIT создали автомобиль, который самостоятельно ориентируется даже на сельских дорогах

Исследователи из Лаборатории компьютерных наук Массачусетского технологического института и лаборатории искусственного интеллекта создали самоуправляемый автомобиль, который может самостоятельно ориентироваться и прокладывать путь даже на дорогах без разметки и подробных 3D-карт, что позволяет успешно передвигаться даже в сельской местности.

Система MapLite для навигации использует искусственный интеллект и несколько специальных датчиков, чтобы отследит дорожные реальные условия. Дополнительно автомобиль полагается на данные GPS, которых нет в картах Google , чтобы получить приблизительную оценку текущего местоположения.

При движении система устанавливает маршрут до конечного пункта назначения и корректирует его в зависимости от локальных условий в пределах видимости датчиков, которые автоматически определяют границы дороги и оптимальную траекторию движения по ней.

Ранее мы писали, что Google еще раз подтвердил свое лидерство в области ИИ.