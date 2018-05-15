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В MIT создали автомобиль, который самостоятельно ориентируется даже на сельских дорогах
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В MIT создали автомобиль, который самостоятельно ориентируется даже на сельских дорогах 

BitCryptoNews 15 мая 2018
Фото: BitCryptoNews
Исследователи из Лаборатории компьютерных наук Массачусетского технологического института и лаборатории искусственного интеллекта создали самоуправляемый автомобиль, который может самостоятельно ориентироваться и прокладывать путь даже на дорогах без разметки и подробных 3D-карт, что позволяет успешно передвигаться даже в сельской местности.
Система MapLite для навигации использует искусственный интеллект и несколько специальных датчиков, чтобы отследит дорожные реальные условия. Дополнительно автомобиль полагается на данные GPS, которых нет в картах Google, чтобы получить приблизительную оценку текущего местоположения.
При движении система устанавливает маршрут до конечного пункта назначения и корректирует его в зависимости от локальных условий в пределах видимости датчиков, которые автоматически определяют границы дороги и оптимальную траекторию движения по ней.
Ранее мы писали, что Google еще раз подтвердил свое лидерство в области ИИ.
текст: Иван Маличенко, фото: Pexels
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