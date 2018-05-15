Воры лишили «уставшую туристку» бронзовой туфельки 

Неизвестные украли туфельку у скульптуры «уставшей туристки» в Великом Новгороде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя муниципального предприятия «Городское хозяйство», в чьем ведении находится скульптура.
«Неизвестное лицо украло ее (туфельку). По-видимому, сбили каким-то тяжелым инструментом», — сказал собеседник агентства.
Предприятие намерено обратиться в правоохранительные органы.
Бронзовая фигура девушки установлена на Кремлевском пешеходном мосте. «Уставшая туристка» отдыхает на парапете моста, скинув обувь.
На набережной реки Волхов скульптура появилась летом 2009 года в день празднования 1150-летия города.
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