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Южную обводную дорогу в Самаре спроектирует «Институт проектирования транспортных сооружений»
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Южную обводную дорогу в Самаре спроектирует «Институт проектирования транспортных сооружений» 

Волга Ньюс 15 мая 2018
Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
К торгам было допущено два участника, победителем стало АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Стоимость контракта составит 20 млн рублей.
В рамках первого этапа планируется проектирование дороги от ул. Водников до ул. Самарская). Инженерно-геодезические изыскания подрядчик должен завершить до 22 ноября 2018 г., а разработку и экспертизу проектной документации — до 13 августа 2019 года.
Напомним, 23 ноября врио первого вице-губернатора — председателя регионального правительства Виктор Кудряшов подписал распоряжение об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства Южной обводной дороги от ул. Водников до Южного шоссе.
Приказ о подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) от ул. Водников до Южного шоссе был подписан министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным 19 октября 2016 года.
Напомним, еще в 2011 г. в мэрии Самары были озвучены предложения по проектированию Южной обводной дороги, которая должна была пройти по берегу р. Самары от ул. Главной до ул. Авроры. Впоследствии в план предполагаемого строительства включили отрезок дороги, который должен был соединить Кировский и Южный мосты.
Предполагалось, что дорога будет проходить по Самарскому шоссе и набережной реки Самары, а также от Южного до Кировского моста. Объездная дорога для транзитного транспорта возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.
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