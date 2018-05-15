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Фонтан высотой в шесть этажей удивил жителей Краснодара. Видео
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Фонтан высотой в шесть этажей удивил жителей Краснодара. Видео 

360tv.ru 15 мая 2018
Фото: Вестник Кавказа
ЧП на сетях «Автономная теплоэнергетическая компания» застало врасплох жителей Краснодара. Мощный напор фонтана из‐под земли сорвал люк поднялся до шестого этажа здания. Об этом сообщила «Живая Кубань».
Авария произошла 15 мая на улице Орджоникидзе. Фонтан бил из-под земли около пяти минут. В результате происшествия никто не пострадал, однако вода «снизу» позабавила горожан.
Как рассказали в пресс-службе компании, «устроившей представление», сейчас на сетях идут гидравлические испытания на прочность, чтобы отыскать слабые места. На участке улицы Орджоникидзе, 43, как раз и нашли повреждение. Специалисты быстро снизили давление в трубе и приступили к устранению неисправности.
Необычный фонтан в Тюмени позабавил пользователей соцсетей. Немногие оценили ролик о необычной жизни провинциального города.
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