Брошенный автомобиль выявили на Поморской улице

Эвакуация на площадку временного хранения и последующая утилизация грозит брошенному автомобилю, который выявили в Алтуфьевском районе сотрудники управы, представители ОАТИ города Москвы и местного ОМВД. Как уточнил советник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Владимир Сутченко, это черный BMW с госномером А729ВЕ777 по адресу ул. Поморского, д. 50, стр. 1.

— На транспортное средство наклеено уведомление о необходимости владельцу привести машину в надлежащее состояние или произвести эвакуацию своими силами, — уточнил Владимир Сутченко.

Отметим, что если во дворе дома долгое время находится ненужное хозяину транспортное средство, которое занимает парковочное место, мешает уборке территории или же просто ветшает и притягивает вандалов, об этом нужно сообщить в управу или диспетчерскую службу управляющей компании. (то)